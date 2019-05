Oggi, a Lentella, l’ultimo saluto a Massimo Roberti

Si terranno oggi 11 aprile alle 15 i funerali di Massimo Roberti, il 40enne di Lentella deceduto giovedì scorso nell'incidente sul lavoro di Mafalda. Dopo l'autopsia eseguita questo pomeriggio, è arrivato il nullaosta per il trasferimento della salma.

Oggi la piccola comunità lentellese saluterà per l'ultima volta lo sfortunato lavoratore nella chiesa di Santa Maria Assunta: una morte che ha colpito profondamente il paese e per la quale il sindaco Carlo Moro ha istituito il lutto cittadino.

Conosciuto nel territorio anche per aver rivestito la carica di presidente della squadra locale fino al suo scioglimento (esperienza culminata con la vittoria del campionato nel 2017), Roberti era apprezzato per la sua attività lavorativa in gran parte del Vastese.

LE INDAGINI - Intanto, gli indagati salgono a cinque. Ai tre già citati [LEGGI], si aggiungono un altro tecnico e il titolare della gru che quella mattina stava operando nel cantiere. Le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Larino, Marianna Meo, dovranno appurare se sono state adottate tutte le misure di sicurezza ed eventuali responsabilità.