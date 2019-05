All’ospedale di Vasto l’area antistante l’obitorio è invasa dai rifiuti

Le foto parlano da sole. Sono state scattate ieri.

Queste sono le condizioni in cui versa l'area antistante l'ingresso all'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.



È invasa dai rifiuti. Nel piccolo piazzale coperto, cassonetti stracolmi e sacchetti d'immondizia ammucchiati intorno, perché i contenitori non bastano a contenerli.



Le persone che si apprestano a entrare nella camera mortuaria della struttura sanitaria, scendendo dall'accesso di via Ciccarone, devono costeggiare questa sorta di discarica.

La situazione si è aggravata nel giro di pochi giorni, come dimostra la seconda foto, scattata la scorsa settimana.