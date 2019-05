Al porto di Vasto arrivano le torri eoliche. Marino (Amv): "Bacino strategico"

"La nave Sider Jasmine, battente bandiera portoghese, attraccata al porto di Vasto, da questa mattina inizierà le operazioni di carico di sezioni di torri eoliche". Lo comunica l'amministratore delegato dell'Agenzia marittima vastese, Pietro Marino, secondo cui "la green economy prende il largo dal porto di Punta Penna".

"Si tratta del primo lotto di un contratto che assicurerà numerosi transiti, che si susseguiranno nel corso dell’anno e che assicureranno la spedizione di vari impianti completi verso mercati nazionali ed esteri. L’accordo è nato grazie all’intesa raggiunta dalla ditta Pugliese, della Val di Sangro, produttrice delle sezioni di torri eoliche, le agenzie marittime Galli di Manfredonia, leader nazionale nella spedizione di impianti eolici ed impianticstica industriale, e AMV di Vasto".

"Un programma di lavoro - commenta Marino - che dimostra la valenza strategica dello scalo marittimo di Vasto, che si proietta su nuovi segmenti merceologici di trasporto, potendo contare su maestranze e attrezzature d’avanguardia. L’attività, che ha preso il via nel 2018 e che oggi matura i suoi processi e le sue sinergie, è un chiaro esempio di come il porto possa rappresentare un concreto vantaggio competitivo per le aziende dell'area economica che geograficamente interagiscono con il porto di Vasto (Abruzzo, Molise e basso Lazio)".

Secondo l'ad dell'Agenzia marittima vastese, la società che si occupa di carico e scarico merci a Punta Penna, "un sistema logistico efficiente è uno strumento di fondamentale importanza per conferire il giusto dinamismo al tessuto produttivo locale e dell'area economicata individuata, con un chiaro sostegno alle politiche occupazionali.

Non vanno poi sottovalutati i benefici per l’ambiente, in termini di minor traffico su gomma e una maggiore sicurezza stradale, considerate anche le peculiarità dei carichi da trasportare".