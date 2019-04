Pneumatici Centro Vasto: da oltre 40 anni leader nell’assistenza automobilistica

Era il 1976. Dall'intuizione e dallo spirito imprenditoriale di Nicola Salvatore e Antonio Pellilli, nasceva un’azienda destinata a diventare, nella provincia di Chieti, leader nel settore dell’assistenza automobilistica: la società Pneumatici Centro Vasto. La storia, più che trentennale, parla da sola. E prosegue con Andrea Salvatore e Angelo Pellilli, figli di Nicola e Antonio che, nel 2007, hanno raccolto il testimone di una realtà ormai consolidata, moderna e, soprattutto, in linea con le esigenze di una clientela sempre più ampia ed esigente.

DUE SEDI - Dal 2014, Pneumatici Centro Vasto ha raddoppiato la sua presenza sul territorio: alla sede Vasto, ampia oltre 2mila metri quadri, si è aggiunta una nuova struttura da mille metri quadri, l’SP Car Service, che si trova nella zona industriale di Cupello. Tramite le sue due sedi, l’azienda fornisce da 43 anni prodotti e servizi per vendita e assistenza pneumatici delle migliori marche per vetture, moto, trasporto leggero e pesante e carrelli industriali. A questa tradizionale attività, nella continua ricerca dello sviluppo e dell'innovazione, Pneumatici Centro Vasto ha aggiunto, nel corso degli anni, il centro revisioni e un'attrezzata officina in grado di eseguire ogni riparazione.

I SERVIZI – Con 14 addetti specializzati, l’azienda fornisce assistenza a 360°. L'attività aziendale può contare su due strutture affidate a team di professionisti qualificati, una tecnica e l'altra di consulenza. Nel reparto di meccanica, si possono inoltre effettuare: tagliandi su qualsiasi tipo di vettura, montaggio di componenti (freni, dischi, sospensioni, moduli aggiuntivi e centraline elettroniche); convenzioni con le migliori società di leasing (Arval, Axus, Leasys, ecc.); finanziamenti agevolati (Fiditalia); presa e riconsegna vettura; auto di cortesia.

MARCHI ESCLUSIVI – Pneumatici Centro Vasto è esclusivista di una serie di marchi internazionali, ognuno dei quali è sinonimo di qualità: pneumatici Bridgestone, Firestone, First Stop, Yokohama, Continental, Davanti Tyres Hankook; cerchi in lega Mak, Gmp Italy; Olio Castrol. In tutto, sono 28 i partner da cui l’azienda si rifornisce di pneumatici, accessori e ricambi, cerchi in lega, sospensioni, freni, olio e prodotti racing.

IL FUTURO – Lo spirito imprenditoriale che anima Andrea Salvatore e Angelo Pellilli guarda al futuro: "Stiamo investendo tanto - spiegano i titolari - nell'innovazione, dai pneumatici alla meccanica, ma anche in formazione continua del personale e nelle attrezzature, con lo scopo di soddisfare il cliente e rimanere sempre al passo coi tempi".

DOVE SIAMO - Pneumatici centro Vasto è in via Martiri della Liberta, n. 54; SP Car Center è a Cupello, nella zona artigianale.

CONTATTI - PNEUMATICI CENTRO VASTO TEL 0873/365087 MAIL pneumaticicentrovasto@gmail.com

SP CAR SERVICE TEL 0873/317102 MAIL spcarservice.cupello@gmail.com