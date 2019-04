Farfalle dal mondo, dopo il primo weekend Acm soddisfatta: "Grande successo"

"Grande successo per l’appuntamento inaugurale dell’esposizione Farfalle dal mondo. Lo scorso 6 aprile a Vasto, presso la Sala Michelangelo, in tanti hanno preso parte alla prima giornata dedicata alle oltre 1000 farfalle provenienti dai cinque continenti. L’ACM, associazione ideatrice e promotrice dell’evento, ha accolto con estrema soddisfazione i visitatori che spinti dalla curiosità hanno assistito alla cerimonia di apertura". Così, in una nota, l'Associazione competenze multidisciplinari di Vasto esprime soddisfazione per il weekend inaugurale della mostra, che si svolge a Palazzo d'Avalos. Sabato scorso il vernissage.



"Lucio Rosati, entomologo curatore della mostra, ha allietato i presenti con spiegazioni dettagliate circa la provenienza, le caratteristiche e il ciclo di vita delle farfalle esposte. Allo stesso tempo la pittrice Lucia Piccirilli ha dipinto in estemporanea lavori a tema, davanti agli occhi dei visitatori.



“Siamo soddisfatti di come sia andata la prima giornata”, commentano il presidente dell’ACM, Carlo Viggiano, ed il vicepresidente, Antonio Rosati. “Siamo a lavoro per organizzare le visite delle numerose scolaresche che prenderanno parte alla mostra nei prossimi giorni”.



Sarà possibile visitare l’esposizione tutti i giorni fino al 14 aprile nei seguenti orari: mattina 9:00-12:30, pomeriggio 16:00-20.00. Per informazioni è possibile consiltare le pagine Facebook Vasto in cornice oppure ACM Vasto.