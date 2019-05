Risultato tennistico della Dinamo. L’Odorisiana vince e si porta a un punto dalla Virtus

Risultato tennistico della Dinamo Roccaspinalveti in casa contro una Virtus Tufillo in crisi di risultati. Finisce 6 a 0 per la capolista che continua a mantenere due punti di vantaggio sulle inseguitrici nonostante l'impegno degli ospiti che più volte si sono fatti vedere dalle parti del n. 1 a avversario. I padroni di casa sono stati letali sotto porta con Forte (doppietta), Battista, Luciano, Ramundo e Piccirilli.

Dietro non mollano il Di Santo Dionisio (che schianta 4 a 0 il Carunchio con Rotunno, doppietta, Di Bari e Massa) e il Perano (4 a 2 alla Virtus Castel Frentano).

Altri tre punti punti pesanti per il Casalanguida che vince in casa con una rete di Eric Akugri contro l'Atletico Roccascalegna.

Il San Buono dopo l'impresa con l'ex capolista Fossacesia, si aggiudica un'altra partita complessa contro la Sansalvese. Tra le mura amiche finisce 2 a 0 con le reti di Verrone e Sambrotta.

Chiude la giornata delle vastesi l'Odorisiana che si aggiudica la sfida-salvezza contro i Draghi San Luca e si porta a un solo punto dalla penultima, la Virtus Tufillo, rendendo ancora più avvincente la lotta per non retrocedere senza passare dai play out. Le reti biancoverdi di oggi portano le firme di Mosca, Di Giacomo e Tarquinio.

LA 12ª GIORNATA DI RITORNO

Casalanguida - Atletico Roccascalegna 1-0

Di Santo Dionisio - Carunchio 4-0

Odorisiana - Draghi San Luca 3-1

Sporting Altino - Fossacesia '90 4-2

Virtus Castel Frentano - Perano 2-4

San Buono - Sansalvese 2-0

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Tufillo 6-0

Tornareccio - Virtus Rocca San Giovanni 0-1

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 61



Di Santo Dionisio 59

Perano 59

Fossacesia '90 56

Sporting Altino 49



Virtus Castel Frentano 45

Casalanguida 40

Sansalvese 36

San Buono 33

Tornareccio 30

Virtus Rocca San Giovanni 30

Carunchio 28

Atletico Roccascalegna 27



Draghi San Luca 20

Virtus Tufillo 17



Odorisiana 16

LA PROSSIMA GIORNATA

Fossacesia '90 - Casalanguida

Atletico Roccascalegna - Di Santo Dionisio

Draghi San Luca - Dinamo Roccaspinalveti

Carunchio - Odorisiana

Perano - San Buono

Sansalvese - Sporting Altino

Virtus Rocca San Giovanni - Virtus Tufillo

Tornareccio - Virtus Castel Frentano