La Vasto Basket inizia bene i playoff: battuta Jesi in gara1 degli ottavi

La Ge.Vi. Vasto Basket inizia con il piede giusto i playoff della serie C silver. In gara1 degli ottavi di finale i biancorossi di coach Gesmundo battono 69-58 la Taurus Jesi, ottava classificata del girone Umbria-Marche, dopo una partita combattuta e in cui gli avversari hanno dato filo da torcere alla squadra di casa. Ma i vastesi sono riusciti a interpretare bene tutte le fasi del match e hanno conquistato il primo punto in questa serie di ottavi di finale. Ora si tornerà in campo sabato prossimo, alle 18.30, a Jesi, per gara2.

La partita. Dopo il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto de L’Aquila, di cui ricorre in questi giorni il decennale, è Oluic a segnare il primo canestro del match. Jesi risponde con una tripla che vale il primo e unico vantaggio di partita. Poi il mattatore è Oluic con altri 4 canestri per il 10-5. I marchigiani restano sempre attaccati alla partita trovando discrete soluzioni dalla lunga distanza. Con Dipierro e Fontaine tenuti a riposo coach Gesmundo concede spazio ai giovani del suo roster. Di Rosso mette a segno il canestro del 14-10, poi Ciampaglia e di nuovo Oluic tengono gli ospiti a distanza e il primo quarto si chiude 19-13.

Nel secondo parziale aprono gli ospiti, poi è ancora Oluic a incrementare il bottino della squadra (23-17). Poi buon break di Di Tizio che prima segna il 25-20, poi infila la tripla del 28-20 dopo un’ottima difesa. La Vasto Basket non riesce però a piazzare un allungo decisivo ed è costretta a mantenere sempre alta l’attenzione perché Jesi non molla di un centimetro. L’ultimo canestro del parziale porta la firma di D’Annunzio che, con una buona penetrazione segna il 37-28 con cui si va negli spogliatoi.

Si riparte dopo l’intervallo lungo e subito Ucci mette a canestro il 39-28. Oluic e due volte Ciampaglia portano avanti la Vasto Basket sul 44-31 ma Pirani, con la sua terza tripla, non fa perdere terreno ai suoi che riescono a rientrare sul -10 prima del canestro di Di Tizio (48-36) che poi allunga con un’altra tripla (51-36). Il quarto si chiude con Vasto avanti 53-40. Negli ultimi dieci minuti di gioco Oluic porta i suoi sul 59-45 ma la Taurus Jesi non è mai doma e riesce, soprattutto con i canestri da tre, a restare in partita. Va a segno da 3 anche Ucci (62-51) prima del tecnico fischiato alla panchina biancorossa che manda gli ospiti in lunetta. Oluic arrotonda il suo bottino fino ai 28 punti e Ucci, con il canestro del 69-58, scrive i titoli di coda sul match. Sabato sera Ierbs e compagni saranno di scena a Jesi per gara2 con l’obiettivo di vincere ancora così da chiudere subito la prima serie.

Ge.Vi. Vasto Basket – Taurus Jesi 69-58

(19-13/37-28/53-40/69-58)

Vasto Basket: Fontaine ne, Flocco 0, D’Annunzio 2, Dipierro ne, Di Tizio 10, Di Rosso 4, Ierbs 0, Ucci 11, Oluic 28, Ciampaglia 13, Peluso 1, Ianuale 0. Coach: Gesmundo

Jesi: Cummings 2, Bartolucci 12, Astuti ne, Pirani 10, Battagli ne, Cerri 11, Angeletti 6, Marasca 0, Trillini 6, Bellesi 11, Pozzetti ne. Coach: Filippetti