In piazza le uova di Pasqua dei Ricoclaun

Arrivano le uova di Pasqua dell'associazione Ricoclaun Vasto Onlus.

La presidente del sodalizio, Rosaria Spagnuolo, e i volontari erano presenti ieri pomeriggio in corso De Parma, davanti alla cattedrale di San Giuseppe, per chiedere un contributo di 5 euro per sostenere l'attività del sodalizio che, da anni, si occupa di portare il sorriso tra i pazienti dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto e organizzare iniziative che coinvolgono grandi e piccini.

Cinque euro: è il contributo per un uovo di Pasqua targato Ricoclaun.

"Che ne pensi - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione - di donare un uovo che regali, grazie ai clown Ricoclaun, tanti sorrisi? Fai anche tu un piccolo gesto di colidarietà per dare un valore speciale alla tua Pasqua".