Domenica 7 aprile visite gratuite ai musei civici di Palazzo d’Avalos e alle Terme Romane

Domenica 7 aprile 2019 i Musei Civici di Palazzo d’Avalos saranno aperti gratuitamente dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'iniziativa fa seguito alla Settimana dei musei in cui tante persone hanno colto l'occasione di visitare il palazzo marchesale e le sue collezioni. Domenica, per rendere la visita più coinvolgente e partecipata domenic.a alle 11.00 è in programma un itinerario per famiglie con "gli amici dei Palizzi", gli amatissimi animali che con la loro presenza riempiono di vita gli spazi museali.

Nella stessa giornata di domenica sarà possibile visitare anche le Terme Romane di via Adriatica. Ad accogliere i visitatori nell'area archeologica, dalle 11 alle 13, saranno i volontari della delegazione Fai di Vasto e gli apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole vastesi, che guideranno le visite.