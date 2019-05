Estate sansalvese, "Prima o poi le cose belle finiscono. Progetto Sud rimarrà un bellissimo ricordo"

L'annuncio arriva su Facebook direttamente da uno degli ideatori della manifestazione, Antonio Cane: "Prima o poi le cose belle finiscono e rimarranno solo un bel ricordo... Per noi Progetto Sud Festival rimarrà un bellissimo ricordo. Ringraziamo tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi (le nostre famiglie, amministrazione comunale, sponsor, street food, Eventi&Servizi), il nostro splendido staff, ma sopratutto tutti VOI che avete reso questo festival una grande festa!".

Il panorama delle manifestazioni sansalvesi rischia di impoverirsi ulteriormente in questo 2019, se la volontà degli ideatori dell'apprezzato festival si concretizzasse. L'anno scorso si erano infatti già registrate le importanti defezioni di due manifestazioni ormai fisse: il Summer Vintage Rock N Roll Festival (arrivato a 7 edizioni) e la Notte Bianca per la quale gli organizzatori avevano annunciato un anno di pausa (e sulla quale per ora non ci sono notizie).

Sull'argomento, per ora, le bocche sono cucite, ma il colpo sarebbe davvero duro per la marina sansalvese mentre a pochi chilometri di distanza (a Vasto) – pur trattandosi di concerti a pagamento – è stata confermata l'edizione 2019 del Siren Festival oltre alla tappa del Jova Beach Tour.

L'evento negli anni passati è riuscito a portare a esibirsi sul palco artisti quali Planet Funk, Marlene Kuntz, Rocco Hunt, Modena City Ramblers, Roy Paci & Aretuska ecc.(da ricordare, inoltre, l'anno scorso l'iniziativa di sensibilizzazione al sesso sicuro con la distribuzione di profilattici gratis); la tre giorni di concerti, inoltre, da due anni era affiancata dallo Street Food da tutta Italia. Per ora non si conosco le ragioni di questa decisione.

Una grana in più per l'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Tonino Marcello.