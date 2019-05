Cinque vastesi nelle rappresentative abruzzesi per il Torneo delle Regioni di calcio a 5

Sono ben cinque i ragazzi del Futsal Vasto che scenderanno in campo nel prossimo Torneo delle Regioni che si disputerà in Basilicata. La società biancorossa avrà suoi giocatori nelle tre rappresentative, under 15, under 17 e under 19, che dal 27 aprile al 5 maggio saranno a Matera e dintorni per affrontare l'importante competizione giovanile del calcio a 5.

In under 15 il tecnico Franco Pavone ha inserito nella lista il portiere Federigo Menna, in under 17 mister Roberto Stanchi ha convocato il laterale Nicholas Aquilano. Saranno tre i vastesi nell'under 19 di mister Gianluca Rocchigiani: il portiere Matteo Crugnale, il laterale Pierpaolo Della Morte e l'universale Antonio Argentieri.

I ragazzi hanno già affrontato, nel corso dei mesi scorsi, allenamenti e amichevoli con le selezioni abruzzesi anche insieme ad altri compagni poi rimasti fuori dalla lista dei convocati per il Torneo delle Regioni. Per il Futsal Vasto questa "quintupla" convocazione, con giocatori biancorossi in tutte le squadre abruzzesi, testimonia la bontà del lavoro che si sta portando avanti con il settore giovanile e che, anche nel corso della stagione sportiva in corso, ha portato ad ottenere risultati importanti.