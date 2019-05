"La mia storia", Samantha D’Annunzio presenta il suo nuovo libro

Sabato 6 aprile, alle 18, nella sala Aldo Moro (ex palazzi scolastici in corso Italia a Vasto), Samantha D'Annunzio presenterà il suo nuovo libro dal titolo "La mia storia", Apollo Edizioni. Dopo diversi volumi di poesie, che l'hanno accompagnata nel percorso della malattia, Samantha D'Annunzio si è messa alla prova con un libro "in cui racconto la storia della mia famiglia, partendo dai miei genitori e dal loro grande amore fino ad arrivare a me".

L'incontro, oltre a presentare alcuni passi del libro letti da Raffaella Zaccagna con l'intervento musicale del violinista Emanuele Bellezza, sarà l'occasione per riflettere sui tumori. Saranno presenti la ginecologa Arianna Cianciosi, il radiologo Nicola Mariani, e il chirurgo Walter Paganelli. "Parleremo di prevenzione, di aspetti genetici e di come affrontare la malattia. Ci saranno anche il sindaco Francesco Menna e il consigliere regionale Pietro Smargiassi che presenterà i dati del registro tumore regionale". A moderare gli interventi sarà la professoressa Emma Columbro.