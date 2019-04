Vasto, bilancio di previsione e imposte oggi in Consiglio comunale

Diretta streaming: VIDEO

Sessione di bilancio, stamani, in Consiglio comunale. La seduta, convocata per le 9 dal presidente, Mauro Del Piano, sarà dedicata principalmente alle questioni finanziarie e fiscali. Previste, in mattinata, anche sei tra interrogazioni e interpellanze, tra cui quelle su manutenzione del Monumento alla Bagnante, concorso per l'assunzione di cinque impiegati, rifiuti e installazione di antenne della telefonia.

L'ORDINE DEL GIORNO - Dieci i punti di cui si discute nella seduta odierna:

1. Modifica composizione Commissioni Consiliari

2. Interrogazioni ed interpellanze

Interpellanza con prot. n. 15582 del 15.03.2019, presentata dai Consiglieri Comunali Francesco Prospero e Vincenzo Suriani in merito a “Bagnante Vasto Marina – Lavori di manutenzione”;

Interrogazione con prot. n. 15644 del 15.03.2019, presentata dalla Consigliera Comunale Alessandra Cappa in merito a “Richiesta di informazioni relative all’aumento della Tassa di Soggiorno”;

Interrogazione con prot. n. 15765 del 18.03.2019, presentata dai Consiglieri Comunali Francesco Prospero e Vincenzo Suriani inerente l’avviso di mobilità volontaria per la copertura di 5 posti di vari profili professionali – Cat. B3” ;

Interrogazione con prot. n. 15784 del 18.03.2019, presentata dai Consiglieri Comunali Marco Gallo e Dina Nirvana Carinci in merito a “Inquinamento acustico”;

Interrogazione con prot. n. 15784 del 18.03.2019, presentata dai Consiglieri Comunali Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo in merito a “Installazione antenne TIM”;

Interrogazione con prot. n.16762 del 21.03.2019, presentata dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo in merito a “ Rifiuti”

3. Imposta di soggiorno anno 2019 – Determinazione tariffe

4. Imposta unica comunale ( I.U.C.) Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta IMU –

Anno 2019

5. Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) – Approvazione aliquote TASI Anno 2019

6. Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) Componente TARI – Approvazione Piano

Finanziario e relative tariffe – Anno 2019

7. Addizionale Comunale all’IRPEF – Anno 2019

8. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie.

9. Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione

(DUP)- Periodo 2019/2021 ( Art. 170 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000)

10. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 ( Art. 151 del D.Lgs. n.

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)