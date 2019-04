Mobili Lapenna, da 50 anni le migliori soluzioni per arredare la vostra casa

Era il 1969. In quell'anno, Camillo Lapenna apriva a Gissi il primo showroom di arredamenti. In contrada Terzi, nella zona industriale della Val Sinello, iniziava la storia di Mobili Lapenna che, nei cinque decenni successivi, è diventato il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono arredare la propria casa con gusto, qualità dei materiali e cura dei dettagli.

Il 2019 è un anno importante per noi! Abbiamo iniziato 50 anni fa… è stata una grande sfida e ancora lo è. Con dedizione e passione, offriamo la nostra esperienza e professionalità per trovare le migliori soluzioni per arredare la vostra casa.

Nei 2000 metri quadri di locali espositivi, potete toccare con mano la qualità e il design dei nostri marchi ed essere affiancati da un servizio gratuito di consulenza, per creare la vostra soluzione d’arredo completa e personalizzata, con una vasta gamma di offerte, che comprende oltre 20 cucine diverse e opzioni d’arredo adatte a ogni angolo della vostra casa, dove al montaggio di ogni singolo componente da voi scelto provvederà personale interno qualificato.

Inoltre, nel nuovo e fornito centro materassi, Mobili Lapenna vi consente di scegliere la migliore soluzione per il vostro riposo, compresi i materassi con certificazione “presidio medico”, che li rende adeguati a tutte le necessità.

Mentre vi offriamo un caffè, potete iniziare ad immaginare e toccare i nuovi arredi per la vostra abitazione. Venite a scoprire le nuove tendenze, il design, i materiali, le finiture e tanto altro.

Da cinquant’anni, Mobili Lapenna è sinonimo di funzionalità ed eleganza.

Che stile avete in testa? Venite nel nostro negozio. Vi aiuteremo a far emergere il vostro stile. Siamo a vostra completa disposizione per trasformare in realtà la casa dei vostri sogni.

DOVE SIAMO – Lapenna Mobili è a Gissi, in contrata Terzi, nella zona industriale della Val Sinello. Sito Internet: www.mobililapenna.it.

CONTATTI: info@mobililapenna.it; Facebook: Mobili Lapenna