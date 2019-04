Futsal Vasto: l’under 19 in finale di Coppa, vince l’under 17, sconfitta l’under 15

Dopo la conclusione del campionato di serie C1, che ha visto il Futsal Vasto conquistare una meritata salvezza, si avviano alla conclusione anche i campionati giovanili del calcio a 5 con le formazioni biancorosse impegnate per chiudere al meglio la stagione.

Campionato under 17 élite | Futsal Vasto - La Fenice 6-1

Un Futsal Vasto dai due volti scende in campo con poca concetrazione e, con diversi errori tecnici di impostazione, vede passare in vantaggio gli avversari nella prima frazione. Mister Porfirio approfitta dell'intervallo per riordinare le idee ai suoi che, nella ripresa, sono impeccabili. I vastesi pareggiano e passano in vantaggio dopo pochi minuti e chiudono il match con un roboante 6-1 grazie alla tripletta per Marino, la doppietta di Salvatore e il gol di Di Donato.

Coppa Abruzzo under 19 - semifinale di ritorno | Teramo - Futsal Vasto 1-9

I biancorossi avevano ampiamente ipotecato l'accesso alla finale con la sfida di andata e completano l'opera vincendo anche la partita di ritorno a Teramo. Nel 9-1 contro i teramani vanno in rete Berardino con una tripletta, Lazetera con una doppietta e poi Cicchini, Stivaletta, Zurlino e Argentieri con un gol a testa. In finale la squadra di mister Giacomucci affronterà il Rocca di Mezzo.

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Acqua e Sapone 1-7

Niente da fare per i ragazzi di mister Trapani contro la forte Acqua e Sapone. Dopo essere passati in svantaggio, i vastesi pareggiano con Laganella ma poi subiscono due reti su schema da calcio d'angolo andando al riposo sotto 3-1. Nella ripresa gli ospiti segnano altre quattro volte portando il risultato sul 7-1 finale.