Agli Assoluti Nicolangelo Di Fabio conquista l’oro con la staffetta 4x200 dell’Esercito

Medaglia d'oro per Nicolangelo Di Fabio al Campionato Italiano assoluto di nuoto in corso a Riccione. Il cupellese è sceso in vasca nel pomeriggio per la staffetta 4x200 con i compagni di squadra dell'Esercito Italiano. Di Fabio ha aperto la gara come primo frazionista coprendo le quattro vasche in 1'49''75.

Dopo di lui è toccato a Gabriele Detti (1'45''75), Federico Turrini (1'49''74) e Matteo Ciampi (1'46''98). La staffetta dell'Esercito ha chiuso in 7'12''22, conquistando la medaglia d'oro e il record italiano societario, migliorando il 7'12''60 del Circolo Canottieri Aniene del 2016. Al secondo posto la Marina Militare in 7'17''87 e terze le Fiamme Oro in 7'18''17.

Per Di Fabio è la terza medaglia d'oro consecutiva nella staffetta 4x200 dopo quelle conquistate nel 2017 e un anno fa a Riccione [LEGGI].

Gli Assoluti proseguiranno fino a sabato allo Stadio del Nuoto di Riccione con entusiasmanti sfide in vasca in cui si confronteranno i big del nuoto azzurro.