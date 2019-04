Rischio riduzione personale alla Granito Forte: venerdì i lavoratori sciopereranno

Venerdì 5 aprile i lavoratori della Granito Forte di Fresagrandinaria sciopereranno per 4 ore alla fine di ogni turno per protestare contro il rischio di riduzione del personale che potrebbe colpire i dipendenti in staff leasing (assunti tramite agenzie del lavoro).

L'azienda che produce mattonelle da tempo sta cercando di uscire dal pantano del calo degli ordinativi. Nel gennaio scorso sindacati e società avevano raggiunto l'accordo per 13 settimane di cassa integrazione per fronteggiare lo stallo; nella stessa sede era arrivata la comunicazione sul mancato rinnovo dei contratti degli interinali (circa 30).

"I lavoratori in staff leasing – dice Emilio Di Cola della Cgil – che rischiano sono altre 5-6 unità che si aggiungerebbero ai mancati rinnovi. Non siamo d'accordo con questa decisione perché avremmo preferito l'uso di ammortizzatori sociali e altre soluzioni. Attualmente dei 7 forni ne sono in funzione solo 4, è chiaro che per vedere miglioramenti della situazione bisognerà la fabbrica non può continuare a viaggiare con questa marcia ridotta".

Per recuperare il terreno perduto riconquistando i clienti, l'azienda sta cercando di migliorare la qualità del prodotto finito, tema questo che in passato si è rivelato uno dei punti critici del sito produttivo nella valle del Trigno.