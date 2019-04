In piazza per i diritti dei bambini autistici: "Non ci si deve ricordare di noi solo il 2 aprile"

È in corso la manifestazione convocata da Marie Hélène Benedetti, giovane mamma di un bambino autistico di due anni e mezzo, per denunciare le criticità giornaliere che le famiglie come la sua affrontano per accedere alle giuste terapie [LEGGI]. La scelta della data non è casuale, oggi è infatti la Giornata mondiale di consapevolezza dell'autismo. Tra i vari interventi, a proposito altre mamme hanno ricordato: "Non solo oggi ci si deve ricordare di noi".