"Concorso per assumere in Comune 5 impiegati, Menna e Marchesani chiariscano"

Perché il Comune di Vasto non pubblicizza il concorso per l'assunzione di cinque impiegati? Lo chiedono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, in un'interrogazione che verrà discussa domani in Consiglio comunale.

I due rappresentanti del partito di Giorgia Meloni rivolgono al sindaco, Francesco Menna, e all'assessora al Personale, Lina Marchesani, chiedendo “a cosa sia dovuta la volontà di dare scarsa pubblicità alla procedura di mobilità volontaria pubblicata il 27 febbraio, perché non ne sia stata data notizia alla stampa, perché non si sia provveduto alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e perché la procedura di selezione sia stata pubblicata al secondo posto nella pagina Concorsi del sito internet comunale, dietro a un altro bando di concorso abbondantemente scaduto”.

Suriani e Prospero vogliono sapere “se l’assessore al Personale intenda favorire la massima partecipazione popolare per un concorso che richiede solo il diploma di terza media, o se intenda limitare e circoscrivere la partecipazione al prossimo concorso”.

Inoltre, i due esponenti del centrodestra mirano ad acquisire informazioni esseziali a capire “quali sono le qualifiche, con dicitura esatta e numero, che i candidati al prossimo concorso (teoricamente aperto) dovranno avere attestate al Centro per L’impiego, in che data uscirà il bando della presumibile selezione aperta, e se le qualifiche dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del bando ovvero, come riteniamo corretto, alla scadenza del bando stesso".

Suriani e Prospero preannunciano propositi bellicosi: “Esigiamo dal sindaco Menna e dall’assessore Marchesani risposte chiare, trasparenti e lineari sui requisiti necessari per partecipare al concorso pubblico. Riporteremo attentamente le risposte ricevute all’attenzione della cittadinanza, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione popolare possibile al concorso, affinché tutti i cittadini con i requisiti idonei siano informati e possano partecipare”, continuano i consiglieri Suriani e Prospero, che invitano i cittadini interessati “a seguire con attenzione la prossima seduta del consiglio comunale, prevista per mercoledì 3 aprile”.