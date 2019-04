Ladri in azione a Vasto Marina: rubato uno scaldabagno

Alla lista dei furti insoliti (qualche tempo fa a Fresagrandinaria fu rubata una lavatrice, LEGGI) c'è da aggiungere quello di un boiler per l'acqua calda rubato durante la notte dal giardino di un'abitazione a Vasto Marina.

"Il tutto – racconta la vittima del furto, Silvia Lamanna – è stato fatto con estrema tranquillità. Purtroppo è risaputo che la zona di Vasto Marina durante l’inverno è per lo più disabitata e le forze dell’ordine sono assenti. Mai ho visto una pattuglia girare per quei complessi residenziali molto appetibili per gente esperta che vive di questo. C’è di più, anche noi abbiamo notato persone sospette aggirarsi per quei residence quasi in perlustrazione. Bisogna smuovere le coscienze di chi dovrebbe tutelarci considerando che le tasse che paghiamo, dovrebbero servire anche per la nostra sicurezza. Sicuramente torneranno a colpire in quella zona terra di nessuno".