Olimpiadi della lingua italiana: gli alunni della Spataro di Vasto conquistano il 2Â° posto

Brillante risultato per gli alunni della scuola primaria Spataro, dell'istituto comprensivo 1 di Vasto, che hanno partecipato alla 12ª edizione delle Olimpiad della Lingua italiana tenutesi il 29 e 30 marzo. Il team della scuola vastese formato da Alice Tana della 5ªA, Nicolò Della Vecchia, Andrea Karmanschi e Antonio Stivaletta della 5ª B, Daniele De Ceglia della 5ª C, coadiuvati e sostenuti da Miriam Guadalupe Colameo della quinta D e Luigi Tambelli della quinta A, ha conquistato il secondo posto ottenendo medaglie e un assegno da 300 euro.

"La finalità dell’iniziativa - spiega una nota della scuola - è quella di ribadire l’importanza delle conoscenze grammaticali per un uso corretto della lingua e per il potenziamento di tutte le competenze linguistiche, confermare il valore formativo della competenza metalinguistica anche ai fini dello sviluppo e del potenziamento della capacità analitica e della capacità di risoluzione di problemi.

L’evento organizzato nel suggestivo borgo molisano di Riccia (Campobasso), ha visto la partecipazione un gran numero di studenti da tutta Italia, provenienti da più di 50 scuole dislocate in 13 regioni. I ragazzi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado si sono cimentate in una gara che prevedeva prove di grammatica, ortografia, lessico, sintassi, punteggiatura, morfologia lessicale, semantica lessicale e pragmatica. Le Olimpiadi della Lingua Italiana sono un evento nazionale promosso dall’Università degli Studi del Molise, dall’Istituto Omicomprensivo di Riccia, dalla Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, dal Gruppo di intervento e Studio nel campo dell’Educazione Linguistica con il patrocinio del MeCi (Migranti e Comunità Inclusive), della Fondazione “I Lincei per la Scuola” della Regione Molise, del Comune di Riccia e con il supporto tecnologico della Molise Dati".

I ragazzi, "dopo avere superato una prova selettiva alla scuola Spataro, hanno avuto modo di seguire un corso di potenziamento della Lingua Italiana con il prof. Felice e la prof.ssa Lucci. Hanno superato poi la prima selezione on line, le semifinali, e il 30 marzo 2019 la finale presso l’istituto omnicomprensivo di Riccia dove si sono qualificati secondi, con grande gioia e soddisfazione degli insegnanti, dei compagni, dei genitori e del Dirigente Scolastico prof. Sandra Di Gregorio. Il primo posto è stato raggiunto dall’ I.C. ARADEO-NEVIANO (Lecce), mentre al terzo posto si è qualificata la Scuola Primaria I.C. "DON L. MILANI" di Caltanissetta".

Dai cinque studenti un grazie "alla Dirigente Scolastica dott.ssa Sandra Di Gregorio, allo staff dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia per l’iniziativa e l’ottima organizzazione logistica e alle loro insegnanti della scuola primaria che con grande impegno e passione hanno messo le fondamenta della loro passione verso la Lingua Italiana".