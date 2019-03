La Vastese batte 2-0 il Notaresco: punti preziosi verso la salvezza

Seconda vittoria consecutiva per la Vastese che continua nel suo cammino verso la salvezza. I biancorossi battono 2-0 il Notaresco conquistando così tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout, ora distante 5 punti.

La squadra di Papagni nel primo tempo si difende con ordine, riuscendo a respingere gli attacchi degli avversari e provando a colpire, ma senza esito, sulle ripartenze. Nella ripresa, però, i biancorossi entrano in campo con ben altro piglio e, nel giro di dieci minuti, indirizzano a loro favore la partita. Al 4' è bravo Genny Russo a trovare il colpo di testa che sblocca il punteggio. Poi, al 10', Stivaletta con un tiro dei suoi firma il raddoppio. La Vastese argina la reazione del Notaresco e, nella parte finale del match, sfiora anche la terza rete.

Finisce 2-0 con un bel passo in avanti, salendo a 38 punti, nel cammino verso la permanenza in serie D. Domenica scontro diretto a Giulianova, formazione che segue i biancorossi in classifica a quota 37. Un altro successo sarebbe davvero prezioso per poi chiudere la stagione senza affanni.

Vastese - SN Notaresco 2-0

(4’st Russo G.; 10’st Stivaletta)

Vastese: Patania, De Meio (41’st Ferrara), Russo G., Sbardella, Del Duca, Iarocci, Palestini, Capellupo, Shiba (Russo S.), Stivaletta (22’ st Cicerello), Di Giacomo. Panchina: Selva, Fiore, Palumbo, Cardinale, Cesarano. Allenatore: Papagni

SN Notaresco: Monti, Fabriani, Sieno (34’ Mozzoni), Marcelli (28’ st Blando), Salvatori, Dalmazzi, Laringe, Candellori, Moretti, Bontà, Minella. Panchina: D’Ostilio, Colonna, Di Stefano, Fiscaletti, Collevecchio, Ruci, Gogo. Allenatore: Cudini

Arbitro: Vogliacco di Bari (Andreano di Foggia e Colavito di Bari)

La 33ª giornata

Campobasso - Cesena 0-0

Forlì - Matelica 1-3

Isernia - Giulianova 1-0

Jesina - O.Agnonese 1-0

Pineto - Montegiorgio 0-0

Recanatese - Avezzano 2-1

Sangiustese - Francavilla 3-2

Santarcangelo - Sammaurese 2-2

Savignanese - Castelfidardo 4-1

Vastese - SN Notaresco 2-0

La classifica: 74 Cesena; 72 Matelica; 57 Recanatese; 53 Pineto; 52 SN Notaresco; 51 Francavilla, Sangiustese; 45 Jesina, Montegiorgio; 44 Savignanese; 43 Sammaurese; 42 Campobasso; 38 Vastese; 37 Giulianova; 33 Santarcangelo, Isernia; 30 Avezzano, Forlì, O.Agnonese; 21 Castelfidardo