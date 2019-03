La Promo Tennis Vasto sorride con la seconda vittoria in serie C e il successo degli under 14

Seconda vittoria consecutiva per la Promo Tennis Vasto nel campionato a squadre di serie C. La formazione vastese guidata dal capitano Nicola Troiano si è imposta, anche questa volta con un netto 6-0, a Sulmona, contro la squadra di Carsoli APD TA Le Sequoie. Avvio di giornata vincente per Leonardo Dell'Ospedale che ha battuto 6-2/6-0 Antonino. Poi Alessandro Falcucci si è imposto su Di Lauro (4-6/6-4/3-0 rit), Angelo Ciancaglini ha battuto 6-2/6-1 Milani e Giuseppe Checchia ha chiuso il conto dei singolari battendo 6-4/6-3 Pistoia.

La squadra vastese ha poi fatto bottino pieno vincendo entrambi i doppi. Dell'Ospedale e Falcucci si sono imposti su Antonini e Pistoia (6-1/1-0 rit), Troiano e Ciancaglini hanno battuto 6-1/6-1 Milani e Di Lauro. La Promo Tennis Vasto viaggia quindi a punteggio pieno e, domenica 14 aprile, la sfida con Campobasso potrebbe essere già decisiva per il passaggio del turno, obiettivo dichiarato a inizio stagione dalla formazione vastese.

Ottime notizie anche dal settore giovanile. I ragazzi dell'under 14, impegnati nella fase interprovinciale, hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva superando 3-0 il CT Prati. Jacopo Mancini ha battuto 6-0/6-1 Alessandroni e Mirko Del Casale ha superato Di Carlo 6-3/6-3. Mancini e Nicolò Silvestri hanno chiuso i conti della sfida con il doppio battendo i loro avversari 6-4/6-1.