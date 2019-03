Gran Premio di Argentina: in un weekend difficile Andrea Iannone chiude 17° in gara

È stato un weekend più difficile del previsto quello vissuto da Andrea Iannone in Argentina dove si è disputata la seconda tappa della MotoGp. Il pilota vastese dell'Aprilia, dopo un buon avvio nei primi turni di prova, ha fatto fatica nei turni decisivi delle qualifiche dovendo così accontentarsi dell'ultima casella in griglia di partenza.

In gara non è andata meglio perchè Iannone, nonostante abbia tentato una rimonta, non è riuscito ad andare oltre la 17ª posizione. A vincere il gran premio è stato il campione del mondo Marc Marquez, che ha fatto gara in solitaria, davanti agli italiani Rossi e Dovizioso.

Tra due settimana appuntamento con il Gran Premio delle Americhe sperando che Iannone possa trovare un miglior feeling con la sua moto così da disputare una gara positiva.