"A San Salvo 15 milioni di lavori pubblici realizzati in meno di 7 anni"

"Per l’ennesima volta, il gruppo del Pd di San Salvo, critica in maniera superficiale l’amministrazione tacciandola di incapacità nel programmare e realizzare opere pubbliche, la realtà, che è sotto gli occhi di tutti è completamente diversa". Non si è fatta attendere la replica delle liste di maggioranza (San Salvo Città Nuova, Per San Salvo, Lista popolare) di centrodestra al Pd che attaccava sulle opere pubbliche [LEGGI].

"Evidentemente – continuano le tre liste – i rappresentanti del Pd non si sono ancora accorti che a San Salvo è stata ristrutturata la scuola della villa comunale, l’asilo di via Verdi, realizzata la palestra di via Ripalta, ristrutturato l’edificio comunale, ristrutturato l’edificio del mercato coperto, realizzata la struttura nella quale si trova il mosaico, sistemata l’area attorno al cosiddetto teatro comunale, costruita la rotonda di fronte allo stadio comunale, quella dopo il cimitero, sistemata la strada di via Fontana, la strada di via Montenero, le due strade di San Salvo Marina, via Andrea Doria e via Vespucci e terminata la pista ciclabile di San Salvo Marina e quella che da San Salvo porta alla Marina, ha iniziato i lavori per la ristrutturazione della vecchia caserma dei carabinieri, quelli per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico e sta realizzando la rotonda tra corso Garibaldi e la Circonvallazione".

"Un elenco che i consiglieri del Pd possono confutare, se credono che non sia veritiero, oppure possono utilizzarlo per informarsi e sapere che si tratta di circa 15 milioni di lavori pubblici realizzati in meno di 7 anni dall’amministrazione Magnacca, che ha saputo attingere da fondi regionali, statali e che ha impiegato anche risorse comunali, per alcuni milioni di euro. Inoltre sappiano i poco informati consiglieri del Pd che sono stati realizzati anche due progetti di finanza, relativi alla ristrutturazione della piscina comunale e al campo di via Stingi, per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro".

"Dopo detto ciò, e forse li dobbiamo anche ringraziare per averci data la possibilità di informare la cittadinanza su ciò che spesso, a causa del grande lavoro che viene svolto quotidianamente, unitamente ai dipendenti comunali, non si trova il tempo per informare, ma ciò non riguarda i consiglieri del Pd, che volutamente cercano di disinformare i cittadini, non avendo la minima idea da mettere in campo per San Salvo. Infatti le loro sono solo critiche vuote, prive di proposte e di modalità per realizzare nuove iniziative, e in più c’è da segnalare la loro pressochè continua assenza, sia nei momenti istituzionali, che nelle commissioni consigliari, questo è bene che i cittadini lo sappiano, dove è possibile confrontare le idee e capire cosa propone il Pd di San Salvo. Poi per lavarsi la coscienza il PD critica, in assenza di conoscenza dei fatti e di un minimo di proposta politica".