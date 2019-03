Luca Dirisio torna con ’La mia gente’: "Con questo pezzo racconto chi sono e da dove vengo"

Da un po’ di mesi aveva iniziato a raccontarmi di questo nuovo progetto. Un lavoro da portare avanti senza frenesia ma facendo le cose per bene e, soprattutto, seguendo la sua passione. Ed ora è arrivato il momento di ascoltare La mia gente, il nuovo singolo di Luca Dirisio che segna il ritorno con il produttore Giuliano Boursier, quello di Calma e Sangue Freddo che, dopo 15 anni, è un pezzo ancora vincente. E quando Luca inizia a raccontare il perché di questo brano per ripresentarsi al pubblico, è un fiume travolgente di parole.

“Con questo pezzo voglio raccontare chi sono, da dove vengo. Parlo della mia terra, di ciò che ho attorno”, mi racconta. C’è un mondo fatto di paesaggi incantevoli e di gente semplice e tanto lontana dalla frenesia delle grandi città. Tutto ciò che lo circonda, tutto ciò che accade nella vita quotidiana, le persone che incontra diventano spunti da far diventare versi e musica. Luca Dirisio canta la forza della sua gente, di quell’Abruzzo capace di resistere a tutto e ripartire ogni volta con tanto coraggio. E il videoclip, che uscirà in seconda battuta, fa della semplicità la sua grande forza. Immagini dei luoghi dove il cantautore è nato e cresciuto e che sono il suo rifugio creativo.

Quella con Luca Dirisio è una chiacchierata con un uomo che non ha mai paura di dire quello che pensa. Schiettezza e un grande pensiero critico – nel senso buono del termine – sul mondo che ci circonda. Il ritorno alla collaborazione con un produttore come Giuliano Boursier rappresenta senza dubbio un passaggio importante nel suo percorso artistico.

Ma Luca lo vive senza l’assillo del “successo a tutti i costi” quanto piuttosto con la voglia di far finalmente conoscere a tutti la sua nuova canzone e il nuovo video. Nel brano non ci sono suoni artefatti ma si è puntato su strumenti “veri” per dare corpo al sound che ne ha contraddistinto la carriera. Anche nel video “c’è tanta semplicità. Non servivano effetti speciali, a parlare sarà questa terra fantastica”. Ed è questo solo il primo passo di un rinnovato progetto firmato Luca Dirisio che non mancherà di riservare sorprese.

ASCOLTA 'TRA LA MIA GENTE' - clicca qui