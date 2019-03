La luna e la gatta di Takagi & Ketra balza al primo posto nella classifica radio

La luna e la gatta, nuovo brano firmato da Takagi & Ketra, è balzato al primo posto nella classifica dei passaggi radiofonici. Nella classifica stilata da EarOne, che monitora in tempo reale la programmazione, nella 13ª settimana dell'anno la canzone interpretata da Tommaso Paradiso, Jovanotti e Calcutta è al primo posto, davanti a Soldi di Mahmood, brano vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, e al nuovo singolo di Ligabue, Certe donne brillano. Scendendo nella classifica, al 7° posto, c'è anche Per un milione, canzone portata a Sanremo dai Boomdabash, la band salentina di cui fa parte Ketra - Fabio Clemente - e prodotta, anche questa, dal tandem vincente Takagi&Ketra con un disco di platino appena festeggiato.

Dopo il lancio, lo scorso primo marzo [LEGGI], La luna e la gatta ha conquistato l'attenzione del pubblico a suon di passaggi radiofonici e ha quindi scalato la classifica fino a raggiungere l'attuale prima posizione. Numeri importanti anche per il video che, su Youtube, ha abbondantemente superato il milione di visualizzazioni e che si piazza al terzo posto per i passaggi sulle tv musicali (mentre al primo posto c'è Per un milione).

Per Takagi & Ketra continua il momento positivo e, a giudicare dai "movimenti" nel loro studio di registrazione di cui c'è traccia sui social network, è probabile che, quanto prima arrivi qualche altra novità con la loro firma.