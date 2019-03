Della Penna fuga i dubbi: "Il Siren Festival 2019 si farà"

Le voci si rincorrevano ormai da settimane. Tutte mettevano in dubbio l'edizione 2019 del Vasto Siren Festival.

Invece si farà l'evento internazionale dedicato alla musica alternativa. Sarà la sesta edizione.

Lo assicura l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, che ieri ha incontrato gli organizzatori: "L'incontro è andato bene", dice a Zonalocale. "Aspettiamo ancora la risposta ufficiale del produttore, Louis Avrami, ma posso già dire che l'edizione 2019 si farà. Le date sono quelle ormai consolidate, le stesse dello scorso anno: dal 26 al 29 luglio".

PARTNER IN DUBBIO - "L'unico dubbio - dice Della Penna - è se la Stardust Production di Avrami continuerà a collaborare con la Dna Concerti, ma a noi interessa che l'evento si faccia, indipendentemente dai partner che Avrami vorrà scegliere per organizzare l'evento. Questo l'unico punto interrogativo. Per il resto, non è mai stata in dubbio l'edizione 2019. Certo, quando si allestisce una manifestazione importante, problemi ce ne sono sempre, ma sono tutti legati alla logistica e, quindi, non sono insormontabili. Nei prossimi giorni, convocheremo la conferenza stampa di presentazione".

ESTATE 2019 - "È ormai pronto - annuncia Della Penna - il cartellone degli eventi estivi. Prima di ufficializzarlo, però, voglio fare i necessari passaggi politici e amministrativi: illustrarlo alla maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale e poi portarlo in Giunta per la necessaria delibera".