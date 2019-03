"Ora della Terra", luci spente anche a San Salvo

Le luci della facciata della Porta della Terra, del Mosaico romano di piazza San Vitale e della Fontana nella villa comunale si spegneranno domani, sabato 30 marzo dalle 20.30 alle 21.30, per l’adesione del Comune di San Salvo a Earth Hour, la più grande mobilitazione globale del Wwf International contro il cambiamento climatico.

“E’ una sfida importante per il futuro del pianeta – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – e anche nelle nostre comunità abbiamo il dovere di partecipare seppur con un gesto semplice quanto efficace spegnendo le luci, seppur per un’ora. Ha un valore altamente simbolico. La Città di San Salvo lo farà con tre suoi simboli, l’invito è rivolto anche ai concittadini ad aderire a Earth Hour”.

L’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis ha predisposto che vengano spente, in occasione della dodicesima edizione di Earth Hour, le luci della Porta della Terra, del Mosaico romano di piazza San Vitale e della Fontana nella villa comunale per offrire “un piccolissimo contributo nella sfida globale contro il cambiamento climatico per un appello da cogliere tutti assieme in difesa del pianeta”.

Iniziativa che si collega a quella lanciata dalla giovanissima Greta Thunberg in occasione del Fridays For Future, Let's Do It!