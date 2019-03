Patente di servizio, ultima sessione d’esame per gli agenti della polizia locale

A breve corsi ed esami saranno finiti: tutti gli agenti della polizia locale di Vasto possono guidare le nuove auto di servizio.

"Oggi - comunica il municipio - nella sala Aldo Moro si è svolta l'ultima sessione di esami per le nuove patenti di guida per la Polizia locale. Prova teorica alla quale seguirà, nei prossimi giorni, la prova pratica su strada tenuta da una qualificata commissione di Chieti. Al termine delle prove tutti gli agenti saranno in possesso del'abilitazione alla guida delle nuove vetture".

La commissione d'esame è presieduta dal vice prefetto, Giovanni Giove.

"Ricordo - sottolinea l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello - che Vasto è la prima città nella provincia di Chieti ad aver ottemperato all'abilitazione. Agli agenti sottoposti alla prova, l’invito ad essere tranquilli e sereni per un esame che, seppur importante e impegnativo, li vedrà poi soddisfatti per il risultato conseguito".