"Aspettando il Giro", Vasto si prepara ad accogliere la Corsa Rosa

È scattato il conto alla rovescia per l'arrivo del Giro d'Italia in città e, nella marcia di avvicinamento a questo importante appuntamento, saranno diversi gli eventi organizzati dall'amministrazione comunale insieme alle associazioni ciclistiche del territorio. Il 17 maggio, dal centro storico [LEGGI] partirà la tappa Vasto-L'Aquila disegnata da Maurizio Formichetti [GUARDA L'INTERVISTA] attraversando il territorio abruzzese dal mare alla montagna e ricordando il sisma del 2009.

Prima, però, ci saranno tante iniziative dedicate a tutti i cittadini, da più piccoli ai più grandi, che ieri sono state presentate nel corso di una conferenza stampa nell'aula Vennitti di palazzo di Città. "Ringrazio le associazioni sportive - ha detto l'assessore allo sport Carlo Della Penna - per il loro impegno. Un grande grazie va a Rocco Menna, Maurizio Formichetti e a Valentino Sciotti. Vasto vivrà una serie di eventi per far avvicinare la cittadinanza a questo appuntamento. Saranno momenti di festa, sport e amicizia in cui vogliamo dimostrare vicinanza a questo meraviglioso sport". In uno degli appuntamenti in calendario saranno coinvolti anche i familiari di Davide Centofanti, studente vastese che ha perso la vita nel crollo della Casa dello Studente a L'Aquila

Rocco Menna ha spiegato come "ci saranno manifestazioni per permettere a tutti di partecipare. Tutti saranno coinvolti, dai bambini ai grandi, atleti e cicloamatori. Vogliamo che questo sia davvero un appuntamento sentito in città e mi auguro che, il 17 maggio, tante persone vengano in piazza a far sentire il loro calore ai ciclisti".

Aspettando il Giro

17 aprile

Tutti in bici

17 - Partenza da palazzo D'Avalos

18.30 - Arrivo e momento della festa con accensione delle luminarie rosa

1° maggio

Bimbi & bici più sani e più felici

9.30 Lungomare Duca degli Abruzzi - Vasto Marina

Attività promozionali per bimbi da 6 a 12 anni

Aperto a tutti - info Moreno Di Biase 3476052565

4 maggio

Campionato regionale Duathlon - 3° Trofeo Città del Vasto

Info - Rocco Menna 3492204934 Bruno Fantini 3338024294 Andrea Gileno 3357546177

12 maggio

Cicloraduno - 1° Trofeo Avis

Prova campionato regionale e cicloturismo

16 maggio

Notte Rosa del Giro d'Italia

Con la Carovana Rosa a Vasto Marina

17 maggio

Partenza tappa Vasto-L'Aquila

Le interviste a Carlo Della Penna, Francesco Menna e Rocco Menna