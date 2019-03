Tributi e piano triennale delle opere pubbliche nel prossimo consiglio comunale di San Salvo

Il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato l'assise civica in sessione straordinaria d’urgenza per venerdì 29 marzo 2019 alle ore 9.00 in prima convocazione ed eventuale seconda per sabato 30 marzo 2019 alle stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari – Approvazione verbali sedute precedenti

Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso

Regolamento generale entrate tributarie – Variazione

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Variazioni

Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe Tari 2019

Determinazione aliquote Imposta Municipale propria (IMU) e Tassa servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno 2019

Legge n. 131/83 - Determinazione quantità aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e relativo prezzo di cessione - anno 2019

Approvazione Programma triennale lavori pubblici 2019-2020-2021 ed approvazione elenco annuale 2019.