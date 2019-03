Il gruppo Anmi di Vasto ha rinnovato il suo direttivo: Luca Di Donato eletto presidente

Il gruppo Anmi di Vasto Raffaele Paolucci, che celebra il 92° anno dalla fondazione, ha rinnovato nei giorni scorsi il suo direttivo. Il primo passo è stato con l'assemblea annuale dei soci, nella sala Michelangelo di palazzo d'Avalos, lo scorso 17 marzo, giorno della memoria nazionale per l'Unità d'Italia. In apertura di assemblea il presidente Luca Di Donato ha invitato ad osservare un minuto di silenzio per ricordare tutti i soci che hanno fatto del gruppo e sono passati poi a miglior vita. Nel suo intervento di apertura ha poi ringraziato tutti i soci e il direttivo uscente per l'alto interesse e lo spirito di attaccamento dimostrati nel corso di questi anni. Si è poi proseguito con la lettura ed approvazione del rendiconto consuntivo 2018 e preventivo 2019 e alla lettura della consueta Relazione Morale in cui sono state ripercorse tutte le attività svolte nel 2018.

Presente all'assemblea anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna che si è detto "onorato di far parte di questo Gruppo" sottolineandone "la bella testimonianza di entusiasmo e partecipazione alla vita della Comunità vastese nell' importanza di essere Storia e tramandarla alle nuove generazioni con l'alto senso dei valori". Il primo cittadino ha espresso i suoi complimenti al presidente Di Donato, subentrato alla guida del Gruppo nel 2016 dopo la scomparsa dell'indimenticabile presidente Mario Pollutri, per aver ben saputo guidare un'associazione in crescita che oggi conta 191 soci. Dopo l'assemblea si è proceduto alle votazioni che hanno coinvolto un gran numero di soci e che hanno eletto i componenti poi riunitisi il 23 marzo per la votazione ed assegnazione delle cariche.

Il direttivo è così composto: Luca Di Donato (presidente), Giuseppe Santini (vicepresidente), Piero Di Terlizzi (addetto alle pubbliche relazioni e stampa), Franco Saccomandi (cassiere), Maria Nicoletta Alessandrini (segretaria), Nicolino Natarelli (consigliere). Nel collegio dei sindaci: Luigi Ciccotosto (presidente), Angelo Sisti e Piero D'Adamo (sindaci effettivi), Giuseppe Pollutri e Santino Mastroberardino (sindaci supplenti).