Giro d’Italia 2019: il villaggio di partenza a Vasto sarà in centro storico

Sarà il centro storico di Vasto ad accogliere il villaggio di partenza del Giro d'Italia da cui, il 17 maggio, partirà la tappa Vasto-L'Aquila. Vetrina di prestigio, quindi, per la città che, si troverà ad accogliere i ciclisti nella zona più affascinante della città. Dal mattino e fino allo start della tappa, sarà possibile assistere all'arrivo dei corridori che saliranno sul palco per la consueta firma del foglio di partenza. Saranno fasi immortalate dalle telecamere che seguono ogni fase del Giro d'Italia e che quindi daranno visibilità alle bellezze della città.

Nelle ultime due occasioni in cui Vasto era stata scelta come sede di partenza di tappa il villaggio era stato allestito in piazzale De Gasperi e nell'attuale piazza Baden Powell, nelle adiacenze di via Ciccarone. Questa volta il Giro sarà in città e, certamente, saprà regalare emozioni ai tanti appassionati delle due ruote. Nella tarda mattinata la carovana rosa si allineerà su corso Garibaldi per dirigersi verso la statale 16 e, da lì, fare rotta verso L'Aquila.