Futsal Vasto, l’under 19 ipoteca il passaggio in finale di Coppa Abruzzo

Fine settimana dai risultati alterni per le giovanili del Futsal Vasto. Importante l'affermazione dell'under 19 impegnata nelle fasi finali della Coppa Abruzzo. L'under 17, che ha giocato due sfide, rimedia un pareggio e una sconfitta mentre l'under 15 perde la sua sfida a Chieti.

Campionato under 17 èlite | Futsal Vasto - Città di Chieti 3-3 [recupero]

Si chiude con un pareggio il recupero che ha visto il Futsal Vasto ospitare il Città di Chieti. Nel primo tempo segnano subito i neroverdi, pareggia Marino ma poi i teatini si portano sul 3-1. Nella ripresa la squadra di mister Porfirio disputa un'ottima prova e raggiunge il pareggio con Lombardi e Marino. Allo scadere occasionissima per conquistare 3 punti ma il tiro libero di Marino viene neutralizzato dal portiere teatino

Campionato under 17 èlite | Orione Avezzano - Futsal Vasto 7-4

Nella trasferta in terra marsicana il Futsal Vasto rimedia una sconfitta contro la forte squadra dell'Orione. Nel primo tempo i vastesi riescono a restare in partita con le reti di Salvatore e Lombardi che limitano il passivo sul 4-2. Nella ripresa ai biancorossi non riesce la rimonta e chiudono con una sconfitta per 7-4 con le reti di Salvatore e Saraceni.

Campionato under 16 | Città di Chieti - Futsal Vasto 16-1

Troppo forti i teatini per i ragazzi di mister Trapani che escono nettamente battuti dall'Euro Calcetto di Chieti per 16-1. Per il Futsal Vasto gol della bandiera siglato dal pivot Laganella.

Coppa Abruzzo under 19 | Futsal Vasto - Teramo 8-0

Ottima prestazione dell'under 19 di mister Giacomucci che, con un netto 8-0, ipoteca il passaggio in finale di Coppa Abruzzo. Nella sfida di andata, giocata sul campo di casa del Palasalesiani, i biancorossi segnano quattro reti nel primo tempo e altrettante nel secondo. Nel tabellino finale si registrano la tripletta di Berardino, le doppiette di Argentieri e Lazetera e il gol di Capezio. Domenica il ritorno a Teramo per conquistare la finale.