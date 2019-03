"L’autovelox è un salasso ai danni dei cittadini per finanziare le casse comunali"

"Un salasso per tutti i cittadini e per quanti decideranno di venire in vacanza nella nostra città". Francesco Prospero bolla l'autovelox installato dal Comune di Vasto sulla statale 16 come uno strumento "per finanziare le casse comunali".

Bocciata dalla maggioranza che sostiene l'amministrazione Menna la proposta di Prospero, Suriani, Giangiacomo, d'Elisa e Laudazi. “Ancora una volta - commenta Prospero - la maggioranza di centrosinistra si è mostrata sorda nei confronti delle proposte della minoranza, respingendo la nostra mozione che avrebbe impegnato l’amministrazione comunale a destinare il 100% dei proventi delle multe dell’autovelox installato sulla statale 16 per tutte le finalità connesse a garantire la sicurezza stradale (manutenzione delle strade, della segnaletica, dei semafori ecc.) e ad istallare un sistema di di illuminazione notturna che migliori la visibilità dell’autovelox e della relativa cartellonistica di presegnalazione del dispositivo".

Secondo Prospero, "con il voto contrario della maggioranza consiliare, l’amministrazione di centrosinistra ha dato ragione a quanti, nel corso di questi mesi, hanno contestato l’istallazione dell’autovelox considerandolo solo uno strumento per fare cassa. Ad ulteriore conferma di ciò, se mai ve ne fosse bisogno, è la cifra che il Comune prevede di incassare dalle multe del 2019, ossia ben 640 mila euro. Un salasso per tutti i cittadini e per quanti decideranno di venire in vacanza nella nostra città. Pertanto, contribuenti state attenti: la Giunta Menna conta su di voi per finanziare le casse comunali".