Vasto, oggi Consiglio comunale su autovelox, videosorveglianza e costone orientale

La diretta streaming: VIDEO

Si preannuncia lunga e combattuta la seduta di oggi del Consiglio comunale di Vasto. L'assise civica si riunisce stamani, convocata per le 9 dal presidente, Mauro Del Piano, per discutere di 14 questioni racchiuse in 11 punti all'ordine del giorno.

Tra queste, il dissesto idrogeologico che attanaglia il costone orientale e, in particolare, la chiusura di via Porta Palazzo a causa del rischio crollo di una porzione di terrapieno dei Giardini di Palazzo d'Avalos, l'autovelox attivo da gennaio sulla statale 16 a Punta Penna, la situazione degli enti culturali e, nello specifico, del Teatro Rossetti, il nuovo regolamento della videosorveglianza.

L'ORDINE DEL GIORNO - Questi i temi di cui si discuterà nell'aula Vennitti:

1) Approvazione verbali seduta del 28 febbraio 2019;

2) Modifica composizione Commissioni consiliari

3) Interrogazioni ed Interpellanze:

- Interrogazione presentata il 06.12.2018, n. 65070 di prot., dal consigliere Davide D'Alessandro in merito al cartellone Teatro Rossetti;

- Interrogazione presentata il 07.01.2019, n.916 di prot., dal cons. Vincenzo Suriani inerente la pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale.

- Interrogazione presentata il 08.03.2019, n. 14134 di prot., dal cons, Davide D'Alessandro sulle terapie per i bambini affetti da autismo.

- Interpellanza presentata l'11.03.2019, n. 14516 di prot., dai consiglieri Francesco Prospero e Vincenzo Suriani sulla chiusura Via Porta Palazzo e dissesto idrogeologico.

4) Mozione presentata il 17.12.2018, n. 66759 di prot., dai consiglieri Cappa, Carinci e Gallo sui servizi cimiteriali;

5) Mozione presentata l'08.01.2019, n. 1305 di prot., dai consiglieri d'Elisa, Suriani, Giangiacomo, Laudazi e Prospero in merito all'incarico dirigenziale conferito al Segretario Comunale;

6) Mozione presentata il 15.01.2019, n. 2651 di prot., dai consiglieri Prospero, Suriani, Giangiacomo, Laudazi e d'Elisa sull'autovelox installato sulla SS 16 Nord;

7) Mozione presentata il 18.03.2019, n. 15784 di prot., dai consiglieri Carinci e Gallo sulla ludopatia;

8) Situazione degli Enti Culturali del Comune di Vasto e del Teatro Rossetti in particolare - Provvedimenti urgenti;

9) Sentenza del T.A.R. Pescara n. 203/2016- Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, (lett. A), del D.Lgs. 267/2000 – Transazione Soc. Big Bamboo srl;

10) Regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Approvazione;

11) Gemellaggio istituzionale tra la Città del Vasto e la Città di Bari. Approvazione.