Per gli over 65 con reddito basso abbonamenti annuali ai bus urbani a 50 euro

Abbonamento annuale ai bus urbani a 50 euro per gli over 65 con reddito basso.

Il forte sconto (la tessera ordinaria mensile per l'intera rete costa 32 euro) è stato rinnovato anche per il 2019 dall'amministrazione comunale di Vasto "per i residenti in presenza di determinati requisiti", si legge in una nota del municipio.

"In una logica di maggiore equità con particolare attenzione alle fasce deboli - afferma il sindaco, Francesco Menna - l'amministrazione comunale ha deciso di salvaguardare le fasce deboli e più vulnerabili mantenendo, pur di fronte alle difficoltà del bilancio, aree di agevolazione dei costi del trasporto, collegate a specifiche condizioni socio-economiche".

"L’abbonamento agevolato - spiega l'assessora ai Trasporti e alla Mobilità sospenibile, Paola Cianci - è consentito a coloro che abbiano compiuto 65 anni e il valore Isee del nucleo familiare sia inferiore a 10.630 euro. Agevolazione collegata alle condizioni socio-economiche, proprio a tutela delle situazioni di difficoltà che oggi si estendono anche al ceto medio e colpiscono molti pensionati. La comunicazione del servizio quest’anno è stata realizzata con il contributo del progetto Va.Mo.S che promuove la mobilità sostenibile anche attraverso l’utilizzo del trasporto pubblico”.

"La domanda di ammissione al beneficio, corredata da una fototessera - si legge nel comunicato - deve essere presentata presso la portineria del Comune di Vasto o gli uffici della Società Autoservizi Tessitore, in Corso Mazzini n.31/C, dove gli abbonamenti annuali saranno rilasciati previo versamento della somma di 50,30 euro per tutta la rete urbana".