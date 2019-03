Jackpot del Superenalotto sfiorato a San Salvo: vinti oltre 48mila euro con un "5"

Jackpot del Superenalotto sfiorato a San Salvo nell'estrazione di sabato 23 marzo. Il 5 è stato infatti sfiorato alla ricevitoria tabacchi di via Trignina "66H".

"Il Jackpot – spiega Agipronews – adesso vale 125,5 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno del 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Abruzzo, fa sapere Agipronews, il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano".