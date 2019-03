7 a 1 dell’Audax Palmoli all’Aquilana, Angelica Di Ninni ne segna tre

Sette reti per andare tranquillamente in pausa per un mese. L'Audax Palmoli ritrova la vittoria dopo la sconfitta in trasferta di domenica scorsa battendo nettamente l'Aquilana: 7 a 1 il finale.

La bomber Angelica Di Ninni segna una tripletta, poi tocca alle due terzine Aurora Savelli (imbeccata da Ilenia Ricci a conclusione di una bell'azione) e Maria Paola Marino e a Marcella Marino.

In vetta continua senza intoppi la corsa delle Free Girs di mister Mucci che hanno battuto 5 a 0 il Mirabello.

Ora, il campionato si ferma per riprendere domenica 28 aprile per lo sprint finale delle ultime tre giornate. Il campionato terminerà il 12 maggio, il 5 ci sarà il big match di ritorno tra Audax e Free Girsl con quest'ultime che avranno probabilmente già festeggiato la promozione anticipata.

LA 6ª GIORNATA DI RITORNO

Nerostellati - Aeternum 0-4

Audax Palmoli - Aquilana 7-1

Free Girls - Mirabello 5-0

Intrepida Ortona - Ripalimosani 3-1

Avezzano - Women Soccer Castelnuovo 6-0

LA CLASSIFICA

Free Girls 43

Audax Palmoli 36

Ripalimosani 29

Aeternum 29

Intrepida Ortona 28

Aquilana 20

Avezzano 18

Mirabello 12

Nerostellati 3*

Women Soccer Castelnuovo 0*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA (28.04.2019)

Ripalimosani - Audax Palmoli

Aeternum - Avezzano

Free Girls - Intrepida Ortona

Aquilana - Nerostellati

Mirabello - Women Soccer Castelnuovo