Troppa New Robur per la capolista: Torrebruna sconfitto nel derby. Vola il Real Cupello

Troppa New Robur, anche per la dominatrice del campionato. I gialloblù si sono imposti nettamente nel sentitissimo derby contro il Torrebruna: finisce 3 a 0 per i ragazzi di mister Suriano. Ad aprire le marcature è Michelangelo Fangio al 25'st che insacca sotto la traversa l'assist di Davide Magnacca. Poi, tocca allo stesso bomber trasformare il calcio di rigore per un fallo subito in area al 40'pt. All'87'st l'apoteosi gialloblu con il terzo sigillo sempre di Magnacca che si butta a volo d'angelo e insacca. I granata terminano in 9 per le espulsioni di Dario Lella e Mirco Ninni.

Per il Torrebruna è una pesante sconfitta quella nel derby da sempre sentito da queste parti, ma non è drammatico ai fini della classifica: il Gissi pareggia e resta a -6 e le altre inseguitrici pareggiano tra loro. Domenica prossima, altro derby dell'Alto Vastese per la capolista contro il Montazzoli.

I giallorossi secondi in classifica, come detto, incappano in un pareggio esterno a reti bianche proprio con il Montazzoli.

Continua a volare invece il Real Cupello che comunque non passeggia contro la penultima della classe, il Carpineto Guilmi. Finisce 4 a 3 per gli ospiti con le reti di Basso Colonna (doppietta), Idriss Antenucci e Mirco Palazzo. Da annotare anche due traverse colpite da Daniel Scardigno e Maurizio Marcello. Marco Zocaro e Niko Di Croce segnano per i padroni di casa. I ragazzi di mister Marra domenica prossima dovranno superare un ostacolo di non poco conto, la New Robur in trasferta.

La partita tra Pro Vasto e Aquilotti (giocata alle 18) termina 2 a 2. Vastesi due volte avanti con Mattia Nocciolino e Simone Priolo e due volte ripresi da Boris (poi espulso) e Michele Bevilacqua. La formazione di mister Bolognese resta al terzo posto insieme al Real, mentre i vastesi di Liberatore conservano l'ultimo posto utile per i play off. Anche i vastesi terminano in 10 per l'espulsione di Nesit.

L'incredibile Montalfano continua a mietere vittime eccellenti, ma ormai le posizioni che contano sono lontane; i gialloverdi restano quindi una rischiosa mina vagante per le pretendenti alla vittoria finale e ai play off. Oggi a cadere nella tana dei ragazzi di mister Suero è stato il Vasto United (che in settimana recupererà la partita con l'Audax). Finisce 3 a 2 per i padroni di casa che si prendono i tre punti con le reti di Cordisco, Giuseppe D'Adamo e Simone D'Alberto; la doppietta dell'ex Ernesto Di Martino serve ai biancorossi solo per accorciare. La quota play off per lo United è a +4.

L'Atletico Vasto impatta in casa con il fanalino di coda Lupi Marini. Finisce con un gol per parte. Positiva la prestazione di Giuseppe Iezzi per gli ospiti che prima colpisce una traversa con un tiro da fuori area, poi sempre dalla distanza segna il vantaggio ospite. Nicola Ronzitti pareggia per i biancorossi. In pieno recupero Bernardone non trasforma un rigore per i Lupi Marini.

Torna alla vittoria infine il Real San Giacomo che si disfa in casa dell'Audax Palmoli per 3 a 2. D'Ascenzo (doppietta) e Orunesu regolano la squadra di mister Barisano che va a segno con Santamaria e Bolognese.

L'8ª GIORNATA DI RITORNO

Pro Vasto - Aquilotti San Salvo 2-2

Real San Giacomo - Audax Palmoli 3-2

Atletico Vasto - Lupi Marini 1-1

Carpineto Guilmi - Real Cupello 3-4

New Robur - Torrebruna 3-0

Montazzoli - Gissi 0-0

Montalfano - Vasto United 3-2

Riposa Furci

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 50



Gissi 44

Real Cupello 43

Aquilotti San Salvo 43

Pro Vasto 41



Montazzoli 38

Vasto United 37*

Furci 34

New Robur 34

Montalfano 27

Atletico Vasto 22

Audax Palmoli 17*

Real San Giacomo 13

Carpineto Guilmi 5

Lupi Marini 4

* una partita in meno