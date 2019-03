L’Athletic Lanciano torna a -1 dalla vetta. Vince il Roccaspinalveti, pari Trigno Celenza, Fresa ko

Con le vastesi relegate nella seconda metà della classifica, l'attenzione è rivolta ai piani alti dove si riaccende un campionato che sembrava ormai nelle mani della Virtus Ortona. La capolista infatti perde a sorpresa a Rapino e, dopo il pareggio di domenica scorsa, vede ridursi drasticamente il vantaggio sulla seconda. Nella trasferta di oggi non è bastato Bolognini; i padroni di casa si sono imposto per 3 a 1 con le reti di Bubacarr, D'Amore e Anzellotti.

Dietro, quindi, l'Athletic Lanciano si rifà sotto a -1 con la vittoria di oggi sul San Vito per 2 a 0 grazie a una doppietta di Chiarini. Domenica prossima c'è lo scontro diretto che potrebbe valere il campionato.

La prima delle squadre del territorio è il Roccaspinalveti che oggi ha vinto in casa contro il Real Casale per 3 a 1 grazie alle reti di mister Travaglini, Della Penna e Anas. Sul finire di gara, bomber Di Biase ha accorciato per i giallorossi su calcio di rigore.

Il Fresa dopo la vittoria di domenica scorsa, perde 3 a 0 contro il Palena in trasferta. Un punto d'oro infine per il Trigno Celenza che ha ricevuto il Casalincontrada. Sotto di due reti, i padroni di casa hanno trovato il pareggio grazie al ritorno al gol dopo un lungo digiuno del capitano Danilo Antenucci.

L'11ª GIORNATA DI RITORNO

Trigno Celenza - Casalincontrada 2-2

Palena - Fresa 3-0

Pretoro - Paglieta 1-1

Atessa Mario Tano - Palombaro 2-1

Roccaspinalveti - Real Casale 3-1

Athletic Lanciano - S. Vito 2-0

Atletico Francavilla - Tollese 2-3 (ieri)

Rapino - Virtus Ortona 3-1

Riposa Scerni

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 56

Athletic Lanciano 55

Atessa Mario Tano 50

Tollese 49

Rapino 48

Paglieta 43

Palena 42

Palombaro 35

Roccaspinalveti 34

Casalincontrada 33

Fresa 32

Pretoro 32

Scerni 30

S. Vito 25

Real Casale 19

Trigno Celenza 12

Atletico Francavilla 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Fresa - Atessa Mario Tano

Virtus Ortona - Athletic Lanciano

Roccaspinalveti - Atletico Francavilla

Tollese - Palena

S. Vito - Pretoro

Palombaro - Rapino

Casalincontrada - Scerni

Paglieta - Trigno Celenza

Riposa Real Casale