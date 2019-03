Caduta in moto sulla Statale 16 a Vasto, motociclista di Termoli soccorso dall’eliambulanza

Caduta rovinosa per un centauro di 40 anni di Termoli che stava percorrendo la Statale 16 in territorio di Vasto in zona "San Nicola".

Da quanto si apprende, l'uomo è caduto a terra da solo non coinvolgendo altri veicoli. Dopo la caduta, la due ruote è finita oltre il guard rail.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e i medici del 118 che hanno ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza da Pescara; il ferito fortunatamente non ha mai perso conoscenza.

Disagi al traffico per la chiusura in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e il recupero del mezzo.