La Vasto Basket chiude la fase a orologio con una vittoria a Porto San Giorgio

Si chiude con una vittoria la fase a orologio della Ge.Vi. Vasto Basket. Dopo la certezza del primo posto i biancorossi sono scesi in campo al PalaSavelli di Porto San Giorgio con la mente sgombra da pensieri ma la voglia di chiudere con una vittoria anche questa fase di campionato, dopo aver dominato la stagione regolare e la doppia battuta d'arresto in avvio di fase a orologio. Coach Gesmundo ha tenuto a riposo Dipierro e Fontaine affidandosi ad un quintetto formato da Ucci, Di Tizio, Ianuale, Oluic e Ciampaglia e con tanti giovani in panchina che, nel corso del match, hanno dato il loro contributo.

La Vasto Basket è partita con il piede giusto, chiudendo avanti il primo quarto 22-14. Ampio spazio alle rotazioni in campo e biancorossi sempre avanti nella conduzione del gioco. Al riposo lungo Di Tizio e compagni erano avanti di 23 punti, vantaggio consistente che ha consentito di gestire al meglio il resto del match chiuso con un confortante 88-72.

Con la vittoria di oggi la Vasto Basket consolida il suo primato e ora affronterà i playoff, in cui ci sarà l'incrocio con le squadre del girone umbro-marchigiano, con l'obiettivo di marciare convinta verso la promozione in serie C gold. Negli ottavi di finale gli uomini di coach Gesmundo dovranno vedersela con la Wispone Taurus Jesi. Si inizia con gara 1 domenica 7 aprile alle 19 al PalaBCC, ritorno la settimana successiva nelle Marche con eventuale gara 3 il 28 aprile a Vasto.

Virtus Porto San Giorgio - Vasto Basket 72-88 (14-22/27-50/51-71/72-88)

Virtus Porto San Giorgio: Moyokevin 20; Glineur 9; Egobobawaye 2; Lucidi 6; Antonini 6; Tizi 1; Mancinelli 12; Guenci 1; Grossi 15; Pazzi 0. Coach: Romano

Vasto Basket: Flocco 3; D’Annunzio 2; Di Tizio 4; Di Rosso 14; Ucci11; Oluic 20; Ciampaglia 12; Marchesani 2; Cicchini 0; Ianuale 20