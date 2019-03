Gli studenti di Palizzi e Pantini-Pudente a confronto sull’alternanza scuola-lavoro

Seconda tappa degli appuntamenti organizzati dall'Università delle Tre Età di Vasto sul tema "Luci e ombre dell’alternanza scuola lavoro" per "rendere i ragazzi consapevoli dell’importanza dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, quali protagonisti della propria crescita formativa e professionale". Dopo l'incontro tenutosi al Polo Liceale Mattioli, protagonisti sono stati gli studenti dell'Itset Palizzi e del Polo liceale Pantini-Pudente.

Gli studenti hanno partecipato con interesse all'incontro con l'ex dirigente scolastico Nicolangelo D'Adamo e di Graziano Marcovecchio, presidente di Pilkington Italia, sollecitati dalle domande di Lea Di Scipio. Molte le domande rivolte ai due relatori dagli studenti, molto interessanti ad avere maggiori conoscenze sui percorsi che li vedranno protagonisti nel futuro.

I relatori e i dirigenti scolastici presenti, Nicoletta Del Re e Anna Orsatti, hanno auspicato in futuro la costruzione di una rete territoriale atta a consolidare il dialogo tra scuola e impresa.