Ultima partita in casa del Futsal Vasto con una permanenza in C1 da festeggiare

Sabato 23 marzo alle 15 il Futsal Vasto scenderà in campo contro il Magnificat al Palasalesiani di via Santa Caterina da Siena per l'ultima partita casalinga della stagione. Sarà una partita dal sapore particolare perchè i neopromossi biancorossi di mister Rossi, una settimana fa, hanno ottenuto la matematica certezza della permanenza in serie C1. Anche l'anno prossimo, quindi, il Futsal Vasto giocherà nella massima serie regionale del calcio a 5. Un risultato ottenuto con tanto sacrificio e tanto lavoro, con una programmazione iniziata subito dopo la vittoria dei playoff dello scorso anno e proseguita con una grande attenzione nel fare i passi misurati.

Il presidente Giacomucci e i suoi colleghi del direttivo hanno portato avanti l'impegno della prima squadra mantenendo sempre ferma la grande attenzione al settore giovanile, fiore all'occhiello del Futsal Vasto. Tanti gli "under" che si sono messi in mostra in questa stagione e che hanno dato manforte alla prima squadra.

Domani sarà una "Primavera Biancorossa", in cui dar merito al gruppo che ha conquistato - anche in anticipo - la salvezza e che inizia a guardare già all'anno che verrà. Nell'occasione ci sarà anche una estrazione a premi tra tutti i presenti che riceveranno un biglietto omaggio all'ingresso.