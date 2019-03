Smargiassi: "Nuova discarica privata, il nostro territorio non può essere svilito a pattumiera"

“Il sequestro disposto dalle autorità competenti non fa altro che confermare le mie perplessità, espresse anche dai sindaci del territorio, già manifestate nel corso della riunione della commissione vigilanza lo scorso 10 ottobre. In quella sede come M5S avevo mostrato numerosi dubbi ad accogliere nella terza vasca rifiuti extra-regione per gli anni 2017-2018 (provenienti prevalentemente da Puglia, Campania e Lazio) per circa 70.000 tonnellate con il concetto di conferimenti extra consortili”. “Il sequestro disposto dalle autorità competenti non fa altro che confermare le mie perplessità, espresse anche dai sindaci del territorio, già manifestate nel corso della riunione dellalo scorso 10 ottobre. In quella sede come M5S avevo mostrato numerosi dubbi ad accogliere nella terza vasca rifiuti extra-regione per gli anni 2017-2018 (provenienti prevalentemente da Puglia, Campania e Lazio) per circa 70.000 tonnellate con il concetto di conferimenti extra consortili”.





Il commento arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi , in merito al sequestro preventivo, disposto dal GIP presso il Tribunale di Vasto, riguardante la terza vasca della discarica per rifiuti non pericolosi della società Cupello Ambiente srl (gestore del sito) all'interno del polo tecnologico di proprietà del consorzio intercomunale Civeta.