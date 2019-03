La poesia del giovane vastese Nicola La Verghetta premiata a "Sinestetica"

Il giovanissimo studente vastese Nicola La Verghetta, della classe 2ªE dell'istituto G.Rossetti di Vasto, è stato premiato al Concorso Nazionale di poesia Sinestetica di Pescara. La sua poesia "Sono forse" ha conquistsato il terzo premio nella sezione A, poesia inedita in lingua italiana categoria 1. Ieri, nel capoluogo adriatico, si è svolta la cerimonia di premiazione della rassegna giunta alla seconda edizione, organizzata dal Comune di Pescara e dall’Associazione Mira che intende "promuovere una visione interdisciplinare e intermediale della creazione artistica, attraverso poesie e video poesie".

"Sinestetica, oltre a essere rivolta ad autori di qualsiasi nazionalità (con testi poetici in lingua italiana), è aperta agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado - ricorda Luigi Colagreco uno degli organizzatori della rassegna -. La manifestazione si avvale di due giurie qualificate, una per la sezione poesia inedita e una per la sezione videopoesia, entrambe presiedute dal poeta e critico Loretto Rafanelli.

Spero che Sinestetica riesca a incuriosire le nuove generazioni avvicinandole alla poesia e all’arte contemporanea - ha aggiunto l'organizzatore - . L’incontro con i grandi poeti della nostra epoca punta a far percepire ai giovani e ai non addetti ai lavori la forza espressiva e rivoluzionaria della parola poetica".

In questa edizione 2019 l'ospite d'onore di fama internazionale è il poeta e scrittore Jean Portante a cui è stato consegnato il premio di Poesia Città di Pescara - Sinestetica. "Sono giunte opere da tutta Italia - ha sottolineato Colagreco - e quattro tra le vincenti, nelle sezioni di video poesia vengono da fuori dell'Abruzzo".

Per il giovane studente vastese c'è la grande soddisfazione per il premio conquistato che valorizza un talento poetico da coltivare.