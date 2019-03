Partito il pullman di Angela Pennetta: oggi sit in a Roma e flash mob a Vasto

Il pullman di Angela Pennetta è partito stamani, poco prima delle 7.30.

Oggi doppia manifestazione, a Roma e a Vasto, organizzata dall'avvocato vastese per chiedere al Governo di salvare il Tribunale, che rischia la chiusura nel 2021.

"A Roma - ha dichiarato Pennetta nei giorni scorsi - faremo un sit-in silenzioso con uno striscione, mentre a Vasto il flash mob sarà un'iniziativa, anch'essa pacifica, con un analogo striscione recante la scritta: 'Tutti uniti per l'efficienza e la sopravvivenza del Tribunale di Vasto'. Sono una libera cittadina e mi sto impegnando per la salvezza del Tribunale". Per il flash mob di Vasto, che si terrà alle 11 nel piazzale antistante l'ingresso del palazzo di giustizia di via Bachelet, la nota professionista ha indicato nei giorni scorsi l'obiettivo: portare 500 persone a manifestare.