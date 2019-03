L’autobus dalla Sevel si rompe, operai di Guilmi a piedi per due ore per tornare a casa

Dipendenti della Sevel a piedi per 10 km questa mattina per tornare a casa. A raccontare l'incredibile situazione a zonalocale.it sono alcuni di loro.

"Il pullman di linea che collega Guilmi alla Sevel – raccontano – si è rotto e in prossimità di Tornareccio, al bivio di San Giovanni, poco prima delle 7, ha lasciato in mezzo alla strada 8 operai che venivano da un turno massacrante in fabbrica. A piedi poi abbiamo raggiunto il paese dopo due ore. Ora ci chiediamo se è possibile nel 2019 vivere ancora questa odissea. Ci appelliamo al nuovo assessore regionale ai Trasporti per offrire un servizio dignitoso anche al nostro territorio".